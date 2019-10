Als Gerhard Fischer vor ein paar Jahren eher zufällig auf die bereits 1950 gegründete Hilfsorganisation „World Vision“ traf, besah er sich die Projekte näher und beschloss, die beworbene Patenschaft für ein Kind in Mosambik, einem der zehn ärmsten Länder der Welt, zu übernehmen. „Ich fühlte mich in diesem Moment einfach reif dafür“, bemerkt Fischer, der schon ein Patenkind in Myanmar unterstützt, mit einem Augenzwinkern. Im März 2019 bekamen Paten die Möglichkeit, ihre Patenkinder persönlich in deren Heimatland zu treffen. Diese Gelegenheit ließ sich Gerhard Fischer nicht entgehen, um seinen zehnjährigen Patensohn José persönlich kennenzulernen und machte sich mit fünfzehn anderen österreichischen Pateneltern nach Afrika auf.

Seine Eindrücke von seinem Besuch in Afrika und wie sein Treffen mit José verlief, erzählte Gerhard Fischer im Gasthof Holzer in Neubau. „Das Projekt in der ländlichen Region der Provinz Nampula wird ausschließlich durch österreichische Spendengelder finanziert und läuft seit 2005“, erklärte Monika Payer, die Leiterin der Abteilung Patenkommunikation bei „World Vision“, die auf der Tour auch als Reiseleiterin fungierte.

Geplantes Ende des Projekts ist 2023, zu dem Zeitpunkt sollte die Struktur so weit gewachsen und gefestigt sein, dass sie selbstständig funktioniert. Das Land, das knapp 500 Jahre lang als Kolonie unter portugiesischer Herrschaft stand, erreichte 1975 seine Unabhängigkeit. Danach verfiel es in einen 16 Jahre anhaltenden Bürgerkrieg, nach dem Wirtschaft und Bildung völlig am Boden lagen. Mit innovativen Ideen werden die Einheimischen, speziell die Kinder, unterstützt. Ein Hauptaugenmerk liegt auf Bildung, denn fast 50 Prozent der Bevölkerung sind Analphabeten. In den ländlichen Provinzen ist es schwierig gute Lehrer zu finden und damit eine gewisse Qualität an Bildung zu sichern. Nebenbei gilt es, Kinderehen zu verhindern, wirtschaftliches Denken zu fördern und vieles mehr.

Fischers aufregendster Tag der Reise war das Treffen mit José, der mit seinem erwachsenen Bruder, bei dem er lebt, gekommen war: „Diese Reise hat mich unglaublich beeindruckt, die Erinnerungen werden mich so schnell nicht loslassen.“