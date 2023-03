Endlich wieder Jahrmarkt in Hausbrunn

An diesem Stand beim neuen Jahrmarkt in Hausbrunn gab es eine große Auswahl an regionalen Obst und Gemüse. Aber auch Blumen und Palmkatzerln für Ostern waren im Programm. Am Bild: Johann Fürmann, Mario Gaider, Gabriela Schubtschik, Josef Trink.

Foto: Gerhard Brey