Klinikum Mistelbach: Neubauer neuer Stationsleiter der Kinderabteilung

Der Mistelbacher Dipolmkrankenpfleger Thomas Neubauer machte schon seine Ausbildung an der Pflegeschule in Mistelbach und blieb danach im Haus: Er begann seine Laufbahn an der Anästhesiologischen Intensivstation, wo er die Sonderausbildung Intensivpflege abschloss. 2016 wechselte er dann an die Abteilung für Anästhesie am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau.

Seit November widmet er sich nun der neuen Aufgabe als Stationsleitung der Kinder- und Jugendabteilung, Neonatologie und Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Nach dem Sammeln von Berufserfahrung im patientennahen Bereich, möchte ich jetzt meine Fähigkeiten weiterentwickeln und mich in der Teamorganisation einbringen. Mit meinen organisatorischen Fähigkeiten und einem offenen Ohr für die Anliegen meiner MitarbeiterInnen, kann ich eine gute Arbeitsumgebung schaffen und dafür sorgen, dass die kleinen Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgt werden“, so Neubauer.

Pflegedirektor Christian Pleil freut sich über die neue Stationsleitung: „Thomas Neubauer kann künftig sein Fachwissen, das er durch seine bisherigen Tätigkeiten erwerben und vertiefen konnte, am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf einsetzen. Ich wünsche ihm viel Freude mit der neuen beruflichen Herausforderung und freue mich, dass wir ihn als Stationsleiter gewinnen konnten.“

