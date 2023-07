Vier neue Führungskräfte im Mistelbacher Klinikum

Landesrat Ludwig Schleritzko wünschte den Führungskräften bei einem Besuch viel Erfolg bei der neuen Herausforderung: „Ich freue mich, hier im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gleich vier hochkompetenten Führungskräften zu ihrem Einstand bzw. ihrer Beförderung gratulieren zu können. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen werden sie die Patientinnen und Patienten des Weinviertels medizinisch bestens versorgen und damit den wichtigen Gesundheitsstandort Mistelbach-Gänserndorf weiter stärken.“

Primar Peter Frigo

Frigo war seit seiner Promotion an der Universität Wien im Jahr 1988 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 1. Universitätsfrauenklinik des AKH Wien und ab 1992 Universitätsassistent. 1999 erlangte er die Universitätsprofessur. Nach seiner Ausbildung zum Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe begann er seine klinische Laufbahn 1998 als Oberarzt der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Sterilitätsdiagnostik an der Universitätsfrauenklinik, wo er ab 2004 auch die Hormonambulanz leitete. Frigo ist unter anderem klinischer Prüfarzt der Ärztekammer Wien, gerichtlich beeideter Sachverständiger und Gründungsmitglied der österreichischen Gesellschaften für Menopause und Andropause. Als Buchautor (z. B. zu Schwangerschaftserbrechen und Wechseljahren), Kolumnist und Verfasser wissenschaftlicher Publikationen ist Frigo ebenso bekannt wie für seine Mitwirkung am Dokumentarfilm „Plastic Planet“. Er koordiniert seit 2019 die Austauschprogramme der MedUni Wien mit den Universitäten Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) und Podgorica (Montenegro) und ist „Visiting Professor“ der Universität Banja Luka.

Frigos wissenschaftliche Schwerpunkte liegen in den Gebieten der Hormontherapie, der Geburtsmedizin und der Menopause. Sein umfangreiches Fachwissen möchte der neue Primar nun am LK Mistelbach-Gänserndorf einbringen.

Primar Andreas Jakob

Andreas Jakob stammt aus dem Bezirk Mistelbach und hat nach der Matura am BG/BRG Laa/Thaya an der Universität Wien Medizin studiert. Nach seiner Promotion 2010 absolvierte er seinen Turnus am Herz-Jesu Krankenhaus in Wien und am LK Mistelbach-Gänserndorf, wo er auch seine Ausbildung zum Facharzt für Radiologie 2017 abschloss. Von Juli bis Dezember 2017 war er als Oberarzt im LK Mistelbach-Gänserndorf tätig, bevor er ans Ordensklinikum Linz wechselte und dort zunächst Oberarzt und ab März 2021 auch Stv. Standortleiter am Standort der Barmherzigen Schwestern in Linz wurde. Seit 2022 studiert Jakob berufsbegleitend „Health Care Management für Medizinische Führungskräfte“ an der Universität für Weiterbildung in Krems.

Der neue Primar bringt aus seiner bisherigen klinischen Tätigkeit bereits einen reichen Erfahrungsschatz mit, sowohl auf dem Gebiet der radiologischen Diagnostik als auch im interventionellen Bereich. Dazu gehören beispielsweise Eingriffe bei Gefäßverschlüssen oder Tumorerkrankungen, die Akutversorgung von Blutungen nach Unfällen oder postoperatives Komplikationsmanagement. Jakob war in Linz Teil des interdisziplinären Tumorboards und des 24/7-Interventionsteams.

Stationsleiterin Eva-Maria Scharinger

Diplompflegerin Eva-Maria Scharinger aus Schrick war nach der HAK im Bankwesen tätig. Im zweiten Bildungsweg besuchte sie 2009 die dreijährige Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach und begann ihre Laufbahn am LK Mistelbach-Gänserndorf in der Zentralambulanz. Nach elf Jahren im Akutbereich wechselte Scharinger - inzwischen Stellvertretende Stationsleitung in der Zentralambulanz – in den interdisziplinären Aufnahmebereich, die Notfallaufnahme. Hier werden Notfälle der Abteilungen Innere Medizin 1, 2 und 3 (Kardiologie, Gastroenterologie und Nephrologie), Neurologie sowie Urologie und Chirurgie behandelt. Scharinger leitet ein Team aus rund 45 Pflegekräften.

Bereichsleiter für Finanzen: Eduard Böhm

Böhm stammt aus Staatz und hat nach der HAK Laa/Thaya die Ausbildung zum Exekutivbediensteten an der Sicherheitsakademie Wien absolviert. Gleich danach wechselte er 2010 ans Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in die Buchhaltung. Dort wurde er 2017 Stellvertretender Leiter der Finanzbuchhaltung und hat nun die Gesamtleitung des Bereichs Finanzen übernommen. Im März 2023 schloss Böhm das berufsbegleitende MSc-Studium „Health Care Management“ an der Universität für Weiterbildung in Krems ab.

Zu seinem Aufgabenbereich gehören neben der Buchhaltung auch die Patientenverrechnung (für stationäre Aufenthalte), die Patientenadministration (für ambulante Aufenthalte), das Standesamt und das Infocenter (Empfang, Portiere). Er führt ein Team aus 33 Mitarbeitern.