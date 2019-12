Johannes Berthold, seit 2010 Direktor der HAK Mistelbach, tritt mit 31. Dezember seinen Ruhestand an. Bertholds Leidenschaft galt immer der technischen Ausstattung der Schule, er war einer der Pioniere der Digitalisierung in der HAK. Unter seiner Federführung wurde als eine der ersten Schulen in Österreich der Schulzweig „Digital Business“ eingeführt.

Als Autodidakt begann Berthold zu programmieren, 1984 wurden österreichweit die HAK-Zeugnisse mit einem von Berthold programmierten Programm ausgedruckt.

Michael Pfabigan AdelheidPernersdorfer wurde stellvertretende HAK-Direktorin in Mistelbach.

Als provisorischer Leiter wurde der Laaer HAK-Direktor Christian Rindhauser bestellt, seine Stellvertreterin am Standort Mistelbach wird Adelheid Pernersdorfer. Christian Rindhauser ist seit 2016 Leiter der HAK in Laa und war damals der späteren Landesschulinspektorin Brigitte Schuckert gefolgt.

Er wolle beide Schulen so leiten, dass sich die Schüler und Schulen optimal entwickeln: „Die beiden Standorte in Laa und Mistelbach bieten neben der klassischen Handelsakademie und Handelsschule und der AGRO-HAK zwei spezielle Zweige, Digital Business und Industrial Business, die eine spezifische Ausbildung für eine zunehmende digitalisierte Wirtschaft anbieten.“

Die Leitung der HAK Mistelbach wird neu ausgeschrieben. Bis es so weit ist, kann es aber noch etwas dauern: Denn die Übergangs-Bundesregierung hat bislang noch keine Entscheidung getroffen, welches Unternehmen künftig die Ausschreibungen für Postenbesetzungen durchführen wird.

Der Vertrag mit dem Unternehmen, das das bisher erledigt hatte, ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert.