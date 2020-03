„Sehr entspannt“ sei die konstituierende Gemeinderatssitzung abgelaufen, freut sich der frisch gewählte Bürgermeister Stephan Gartner (ÖVP) und noch mehr freut ihn, dass er einstimmig gewählt worden ist.

Da es in der Gemeinde auch künftig keine Ortsvorsteher geben wird, hat man sich darauf geeinigt, den Gemeindevorstand von fünf auf sechs Mandatare zu erweitern, damit auch die Ortsgemeinde Zlabern im Gremium vertreten ist. Auch wird es weiterhin nur einen Ausschuss geben, nämlich den für Finanzen und Infrastruktur. „Mehr haben sich nicht bewährt“, sagt Gartner.

Sieben neue Gemeinderäte wurden angelobt und Stephan Gartner freut sich über die Verjüngung, die damit einhergeht, denn alle sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Drei kommen aus der ÖVP, zwei davon sind Frauen, drei aus der SPÖ und einer aus der FPÖ.

Der Bürgermeister wünscht sich eine gute Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg. Allerdings: „19 Leute müssen sich sicher auf Kompromisse einigen, die man dann gemeinsam umsetzt. Bei manchen Themen wird es aber trotzdem Mehrheitsentscheidungen geben müssen, denn überall wird sich keine Einigung erzielen lassen.“

Auf Zusammenarbeit setzt Bürgermeister Stephan Gartner nicht nur im Gemeinderat, sondern auch mit seinen Gemeindebürgern. Nach Ostern sollen themenbezogene Bürgergespräche starten, wo die Gemeindebürger zur Mitarbeit eingeladen sind und ihre Anliegen und Ideen einbringen können.

Unter dem Motto „Nicht nur, was kann die Gemeinde für mich tun, sondern auch, was kann ich dazu beitragen, dass es auch passiert“, sollen in dieser Gruppe auch Vorschläge für den Gemeinderat erarbeitet werden. Den Beginn der Diskussionsserie wird das Thema „Familie“ machen.