Advent-Team spendet 4.000 Euro

Der Weinviertler Adventmarkt im Schloss Kirchstetten in der Gemeinde Neudorf war ein voller Erfolg: Dank des großen Besucheransturmes konnten insgesamt 4.000 Euro Reinerlös gesammelt werden.

Für kulinarische Versorgung war dank der fleißigen Eltern von Volksschul- und Kindergartenkindern gesorgt: Es gab verschiedene Kuchen und Torten.

Auch die Volksschule hat sich mit einem Krippenspiel am Adventmarkt-Programm beteiligt, die Musikschul-Kinder haben mit einem kleinen Konzert ihr Können zum Besten gegeben.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Die 4.000 Euro Reinerlös konnten vom Adventmarkt-Team an die Volks-und Musikschule, außerdem an die drei Kirchen in der Gemeinde und den Elternbeirat des Kindergartens übergeben werden.

