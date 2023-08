Neudorf im Weinviertel Grauslich: Hundegackerl-Sackerl in den Trinkbrunnen geschmissen

Nicht g'schmackig: Unbekannte deponierten ihre vollen Hundegackerl-Sackerl im Trinkbrunnen am DEV-Keller. Foto: Gemeinde Neudorf

D as kann's ja wohl nicht sein: Am 21. August wurden zum wiederholten Male einige volle Hundegackerl-Sackerl in der Trinkwasserstelle am DEV-Keller in Neudorf mitsamt anderem Müll „entsorgt“, schüttelt Bürgermeister Stephan Gartner verständnislos den Kopf.