Gar nicht raffinierte Einbrecher

Es gibt ja durchaus Verbrecher, die mit überlegter Vorgangsweise und Raffinesse „glänzen.“ Weder das eine noch das andere konnten drei tschechische Angeklagte am Landesgericht Korneuburg vor Richterin Xenia Krapfenbauer für sich in Anspruch nehmen. Vor allem Drogen waren die Triebfeder ihres kriminellen Tuns. Selbst konnten sie nicht viel zu ihrem Verfahren beitragen, außer: „Kann ich mir nicht vorstellen.“

„Ich kann mich nicht erinnern“, war der meist gehörte Satz in diesem Prozess. Zumindest von einem der Angeklagten (31) wurde dieser durch die Einlassung ergänzt: „Ich habe die anderen Taten vielleicht auch begangen.“

Gelandet sind die Drei, die gemeinsam im Auto unterwegs waren, in der Nacht auf 10. Mai dieses Jahres in Neudorf im Weinviertel. Dort passierte etwas, was für Verteidiger Andreas Arbesser „fernab jeder Verbrecherrationalität“ war, wie er es in seinem Plädoyer für zwei der Angeklagten Tschechen (28 und 31) nannte. Sie brachen ein, stahlen ein Motorrad, das sich kurz darauf im Garten eines Nachbarn wiederfand. Auch eine Benzinsense war für sie nicht die richtige Beute. Denn auch die wurde unweit des Diebstahlorts in Neudorf wieder aufgefunden. So verhielt es sich bei so gut wie allen sechs Tatorten, die das Trio im Mai „heimsuchte.“

Festgenommen wurden sie am Morgen des 10. Mai, als ein weiterer Nachbar, der bereits von den Diebstählen der letzten Nacht wusste, das Auto der drei in einem Kleefeld bemerkte.

Zweimal zehn Monate, einmal ein Jahr Haft

Das hartnäckige Leugnen der Taten wurde auch nicht besser, als sowohl Arbesser als auch dessen Kollege Andreas Reiff auf ihre Mandanten einwirkten, die Vorteile eines Geständnisses zu erkennen. „Es ist von Ihrer Täterschaft auszugehen“, so Krapfenbauer.

Vorstrafen in Tschechien verhinderte eine teilbedingte Verurteilung, sodass es für den 28-Jährigen und einen 25-Jährigen Mittäter zehn Monate unbedingte Freiheitsstrafe, für den 31-Jährigen ein Jahr setzte.

