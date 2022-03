Krieg in der Ukraine: Der Export steht still

Unternehmer Christian Kaudela arbeitet eng mit einer holzverarbeitenden Firma für Holzfußböden in Perecyn nahe Uschhorod in der Westukraine zusammen. Zu 99 Prozent werden die hergestellten Produkte in den westlichen Markt exportiert.

Diese Firma beschäftigt sehr viele Frauen, die rund 200 Euro Monatslohn erhalten, aber die Menschen dort leiden sehr unter der hohen Inflation, denn die Strom- und Gaspreise sind empfindlich gestiegen. Außerdem beobachteten sie, dass die Immobilienpreise in der Westukraine ebenfalls eklatant gestiegen sind, denn aufgrund der angespannten Lage wollten schon vor dem Angriff Russlands viele Menschen in die Westukraine, in die Nähe der slowakischen Grenze ziehen, berichtet Kaudela.

Noch am 21. Februar war Kaudela geschäftlich in Perecyn – da war es noch sehr ruhig. Seit dem Angriff vom 24. Februar hat sich das geändert. „Seit dem Einmarsch sind die Grenzen dicht, die Verzollung wurde gestoppt und es gibt keinen Warenverkehr mehr. Die Menschen, die ich kenne, sind alle am Boden zerstört, denn die jungen Männer müssen zum Militär“, berichtet Christian Kaudela, der nach wie vor in telefonischem Kontakt zu seinen Geschäftspartnern steht.

