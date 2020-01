Der Niederösterreichische Handel zeichnet zum ersten Mal erfolgreiche Konzepte mit dem Handelspreis „Emporion“ aus, auch die beliebtesten Einkaufsorte werden vor den Vorhang geholt.

„Der NÖ Handel bildet über 2.300 junge Menschen in 32.000 Betrieben aus. Mit dem „Emporion“ schaffen wir eine öffentlichkeitswirksame Plattform und zeigen auf, welche neuen und innovativen Geschäftskonzepte unsere Unternehmerinnen und Unternehmer haben“, so Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

Insgesamt wurden 68 Projekte in vier Kategorien von blau-gelben Handelsunternehmen eingereicht. „Das zeigt, dass sich der NÖ Handel auf die Herausforderungen vorbereitet. Es geht darum, Konzepte zu finden, die den stationären mit dem Online-Handel verknüpfen. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer werden wir weiter daran arbeiten“, stellt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Aussicht.

Dass der stationäre Handel die Zeichen der Zeit erkannt hat und sich weiterentwickelt, davon ist NÖ Spartenobmann Handel Franz Kirnbauer überzeugt: „Die Projekte zeigen uns, welches innovative Potenzial in unseren Betrieben steckt. Ich erkenne drei Hauptrichtungen: Nachhaltigkeit mit regionalen sowie fair produzierten Produkten, vor allem im Bio-Segment, sind groß im Kommen. Auch die Kerntugenden des Handels wie persönlicher Verkauf, kombiniert mit speziellen Beratungsangeboten und Serviceleistungen bleiben aktuell. Gleichzeitig geht ohne Digitalisierung fast nichts mehr.“

Preise für Denner und Nahversorger Fiby

In der Kategorie „Stationäre Handelsbetriebe ab elf Mitarbeitern“ konnte der Spar-Markt von Ewald Fiby aus Neudorf mit seinem Projekt „Einkaufssackerlparkplatz“ den zweiten Platz erreichen.

„Um die Menge der Plastiksackerl in unserem Markt zu verringern, haben wir einen Einkaufssackerl-Parkplatz eingerichtet. Dabei können sich Kunden, die im Moment kein passendes Sackerl mit haben, gratis ein Sackerl von den Haken im Kassenbereich nehmen, mit der Bitte, ein anderes Mal wieder ein sauberes Sackerl hinzuhängen. Obst und Gemüse, das nicht mehr den Qualitätskriterien für den Verkauf entspricht, können unsere Kunden gratis mitnehmen“, so Ewald Fiby.

In der Kategorie „Multichannel Anbieter“ freute sich die Denner GmbH aus Laa mit ihrem Projekt „Wiederbefüllung von Druckerpatronen“ über den dritten Platz. Die Firma Denner beschäftigt sich mit der Sammlung und Verwertung von Tinten- und Tonerleergut: „Wir betreiben neben unserem Shop in Laa an der Thaya auch einen eigenen Online-Shop: druckmittel.at unter dem Motto ,Reduce-Recycle-Reuse’.“