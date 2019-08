In Neudorf bei Staatz in seinem Heimatbezirk Mistelbach ist ein Pkw-Lenker am Dienstagabend mit Tempo 171 anstatt der erlaubten 100 km/h geblitzt worden. Der 22-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.