Stephan Gartner über Corona: „Die Zeit war sehr spannend“

Werbung

„Ich hab ja zwei Jahre Musik-Improvisation studiert, darauf konnte ich in den ersten zwei Monaten meiner Amtszeit zurückgreifen“, lacht Neudorfs Bürgermeister Stephan Gartner:

Denn mit seinem Amtsantritt wurde der erste Corona-Lockdown verordnet und das öffentliche Leben stand still. „Trouble Shooting, Improvisation und schnell was auf die Beine stellen - das war eine sehr herausfordernde Zeit und sehr spannend“, sagt Gartner.

Bereut hat er den Schritt, Bürgermeister zu werden, trotzdem nie: „Mir macht es Spaß, mit der Bevölkerung Projekte umzusetzen“, sagt der Bürgermeister, dem nicht nur die Einbindung der Meinung der betroffenen Menschen wichtig ist, sondern auch die Meinung der Kollegen im Gemeinderat: „Wir sind 19 Personen im Gemeinderat mit unterschiedlichen Meinungen. Es ist gut, wenn alle da bei Projekten mitziehen“, setzt er auf fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Es gehe schließlich um die Gemeinde und nicht um persönliche Befindlichkeiten.

Liegen geblieben sind in der Corona-Phase kaum Projekte: Förderungen des Bundes hatten mitgeholfen, anstehende Projekte umzusetzen, die Generalsanierung der L23 zum Beispiel.

Klimaschutz als wichtiges Ziel

Was sind die Zukunftsthemen für Gartner: Auf jeden Fall Maßnahmen Richtung Klimaschutz: „Ich will, dass wir für jeden Gemeindebürger einen Baum pflanzen. 600 Bäume haben wir schon im Baumkataster, fehlen nur noch 800 Bäume“, lacht der Orts-Chef. Immerhin habe die Gemeinde in den letzten Jahren 150 bis 200 Bäume ausgesetzt. Zukunftsthema ist auch Photovoltaik, mit der PVT ist eine Energiegemeinschaft geplant, PV-Anlagen sollen auf alle Gemeindedächer.

Neudorf im Jahr 2025: Wie wird die Gemeinde dann aussehen? „Die Gemeinde wird noch ein Stück lebenswerter sein und wir werden hoffentlich genug Bauplätze für Jungfamilien haben und wir werden die Infrastruktur der Gemeinde entsprechend weiterentwickeln“.

Ob er nochmal kandidieren wird? „Klar. Ich hatte ja bei der ersten Angelobung Corona bedingt gar keine offizielle Feier, das will ich nachholen“, lacht der 51-Jährige.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.