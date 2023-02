Hegeschau: 110 Füchse als Strecke

Wildendürnbachs Hegeringleiter Johannes Stöger lud zur traditionellen Hegeschau nach Neudorf ins Gasthaus Kastner um seine jagdliche Bilanz über das Jagdjahr 2022 zu ziehen.

Dem Bericht des Hegeringleiters war zu entnehmen, dass im Jahr 2022 28 Wildschweine zur Strecke gekommen waren. Beim Rehwild fielen leider 86 Stück dem Straßenverkehr zum Opfer. Eine Steigerung gab es bei der Raubwildstrecke, wo 110 Füchse enthalten waren. Auch über sechshundert Feldhasen und knapp einhundert Feldkaninchen konnte berichtet werden.

Einige jagdliche Termine wurden bekannt gegeben. So werden am 22. April und am 23. September beim Schützenverein Mistelbach „Freiwillige regelmäßige Übungsschießen“ angeboten. Die Kosten werden von der Bezirksgeschäftsstelle und auch vom Schützenverein Mistelbach getragen.

Der Jägerball in Staatz findet am 15. April heurigen Jahres statt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.