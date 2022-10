HAK Mistelbach bekommt ein Kolleg

Mistelbach wird Standort für ein neues Kolleg mit Schwerpunkt Digital Business. Das gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungsminister Martin Polaschek am 11. Oktober bekannt. Nichts wird es hingegen mit dem von vielen gewünschten Voll-Gymnasium für die Bezirkshauptstadt. Das wird in Gerasdorf angesiedelt. Starten soll das Kolleg bereits im September 2023.

„Gerade ein Kolleg ist eine optimale Zusatzqualifikation für Menschen mit einem Schulabschluss“, zeigte sich die Landeshauptfrau überzeugt, „denn sie können dann ihre Kompetenzen auf einem ganz speziellen Gebiet weiter stärken.“ Zudem seien Kollegs speziell auf die Ansprüche und die Anforderungen der Wirtschaft ausgerichtet.

Mit Digital Business hat man an der HAK Mistelbach, an die die weiterführende Ausbildung angedockt wird, seit Jahrzehnten Erfahrung. In vier Semestern gekommen Maturanten ergänzend das Bildungsgut einer Handelsakademie mit Schwerpunktsetzung auf IT. „Das digBiz-Kolleg deckt neben fundierter Wirtschaftsbildung folgende Bereich im IT-Bereich ab: Wirtschaftsinformatik und Datenbanksysteme, Officemanagement und Angewandte Informatik, Betriebssysteme und Netzwerkmanagement, Internet, Multimedia und Contentmanagement, Angewandte Programmierung und Softwareentwicklung und Projektmanagement“, sagt HAK-Direktor Christian Rindhauser. Für Berufstätige wird es in Abendform geführt, Fernlehre ist möglich.

Ein zweites Kolleg für IT wird ab September 2024 in Gänserndorf eingerichtet.

