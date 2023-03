Klinikum Mistelbach: OP-Assistenz-Ausbildung startet im Herbst

Dieser Beruf wurde 2022 bundesweit neu eingeführt und umfasst u. a. die Betreuung und Versorgung der Patienten im Operationssaal, das Instrumentieren während einer Operation einschließlich der Vorbereitung aller erforderlichen Instrumente, Apparate und Materialien, die Durchführung operationsspezifischer Lagerungen oder die Koordination der Arbeitsabläufe während der Operation. Eingesetzt werden Operationstechnische Assistenten vorwiegend in den Operationssälen von Krankenhäusern, aber auch in der Notfallambulanz, im Schockraum, in der Endoskopie sowie bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Sie arbeiten eigenverantwortlich auf ärztliche Anweisung.

In der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach kann der dreijährige Diplomlehrgang zur Operationstechnischen Assistenz voraussichtlich ab 16. Oktober absolviert werden (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung). Anmeldungen für die limitierten Plätze sind bereits möglich.

Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz

Im September 2023 beginnen auch wieder eine einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz (berufsbegleitend zweijährig) und eine zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Beide Berufsgruppen führen Tätigkeiten in der Gesundheits- und Krankenpflege, aber auch bei der Diagnostik und Therapie aus, die ihnen von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder Ärzten übertragen werden. PflegefachassistentInnen arbeiten dabei eigenverantwortlich in einem erweiterten Tätigkeitsbereich.

Die Ausbildungskosten für diese Ausbildungen übernimmt das Land Niederösterreich, welches auch nach Antragstellung eine monatliche Pflegeausbildungsprämie von bis zu 600 Euro ausbezahlt. Informationen zu allen Ausbildungen unter pflegeschulen-noe.at (Standort Mistelbach).

Operationsassistenz und Gipsassistenz

Auch zwei andere medizinische Assistenzberufe – zur Operationsassistenz und zur Gipsassistenz – können in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach erlernt werden. Das Basismodul und beide Aufbaumodule sind innerhalb eines Jahres absolvierbar. Der Kurs im April 2023 ist bereits ausgebucht, Voranmeldungen für 2024 werden entgegengenommen.

Im Detail

Starttermine:

Operationstechnische Assistenz (3 J.) – 16.10.2023

Pflegeassistenz (1 J.), Pflegefachassistenz (2 J.) – 1.9.2023

OP/Gipsassistenz - Frühjahr 2024

Infoabende (online):

Operationstechnische Assistenz - 15.3. 18.30 Uhr, 4.4. 19.00 Uhr, 11.5. 19.00 Uhr, 6.6. 19.00 Uhr, 5.7. 19.00 Uhr.

Pflegeassistenz/Pflegefachassistenz: 26.4. 19.00 Uhr, 25.5 19.00 Uhr, 23.6. 19.00 Uhr

OP/Gipsassistenz - 16.3. 18.30 Uhr

