Die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt möchte sich recht herzlich bei der Erste Bank Mistelbach bedanken, welche die Anschaffung mit einer Spende unterstützte.

Feuerwehrkommandant Claus Neubauer stellte am heutigen Tag den Defibrillator gemeinsam mit dem Regionalleiter der Erste Bank, Wolfgang Seltenhammer, in den Dienst: „Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde! Wir als Feuerwehr sind zwar keine Sanitäter, können mit unserem Defibrillator aber dazu beitragen, dass so schnell wie möglich mit einer Reanimation begonnen werden kann. Dadurch steigen die Überlebenschancen des Patienten erheblich! Und das ist bei der Feuerwehr unser Antrieb - Menschen zu helfen!“