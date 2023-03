„Hermann Nitsch - Das 6-Tage-Spiel“ in Mistelbach eröffnet

„Unsere Besucher sind mit einer Kundgebung konfrontiert, die auf falschen Tatsachen, falschen Behauptungen, falschen Vorwürfen und Diffamierungen basiert. Sie stützt sich auf aus dem Zusammenhang gerissene Textpassagen“, begrüßte Christoph Mayer, MAMUZ-Chef, die Gäste der Eröffnungsfeier mit Hinweis auf die vor den Toren des Museums zeitgleich stattfindenden Demonstration. Hermann Nitsch gehöre unbestritten zu den wichtigsten und bedeutendsten Künstlern unserer Zeit.

„Es ist die erste Eröffnung nach dem Ableben des großen Künstlers Hermann Nitsch. Er hat Weltruhm erlangt und ist ein fixer Bestandteil der Kunst- und Kulturgeschichte unseres Kulturlandes NÖ", fand Nationalrat Andreas Minnich (ÖVP): „Der Aktionist schuf Kunst für alle fünf Sinne, seine Kunstwerke provozieren und polarisieren, und er hat es geschafft, dass man über die Kunstwerke gesprochen hat.“

Profunde Infos zum Werk von Hermann Nitsch gab es von Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina, er sprach über die strenge Inszenierung des Orgien-Mysterien-Theaters. „Dieses Gesamtkunstwerk aktiviert in seiner unfassbaren Maßlosigkeit von mentaler Größe und im Zusammenspiel aller Künste alle Sinne des Menschen. Neben den Sinnen des Schauens, Schmeckens, Hörens, Tastens und Riechens wünscht man sich geradezu noch mehr Sinne, um dieses gewaltige Gesamterlebnis erfassen zu können.“ Die Albertina hatte maßgebend zur Ausstellung beigetragen.

Karlheinz Essl, einer der größten Nitsch-Sammler, erzählte über seine 36 Jahre andauernde Freundschaft und Zusammenarbeit mit Nitsch. „Es hat außer Nitsch meines Wissens keinen Künstler auf dieser Welt gegeben, der ein so weites Spektrum der Kunst abgedeckt hat. Er war Künstler, Schriftsteller, Musiker, Theatermacher, Regisseur, Kurator uns Philosoph. Das 6-Tage-Spiel ist der Höhepunkt seiner künstlerischen Leistung, und ich hatte die Gelegenheit, dieses mitzuerleben, was eines der intensivsten Ereignisse meines Lebens war.“ Noch nie hätte es ein künstlerisches Werk gegeben, dessen Aufführung sechs Tage und sechs Nächte gedauert hätten. Dies wäre ein Weltrekord.

Die Ausstellung im Detail

Zu sehen sind Bilder und Artefakte aus den beiden Aufführungen des 6-Tage-Spiels 1998 und 2022, wobei auch die Rezeption in den Medien nachzulesen ist. Das Sensorium an der Stirnwand der Halle wurde von Rita Nitsch in akribischer Kleinarbeit zusammengestellt und arrangiert.

Auf Bildschirmen im großen Saal des Museums kann man „Tag Eins“ und „Tag Zwei“ des im Sommer 2022 auf Schloss Prinzendorf aufgeführten 6-Tage-Spiels Revue passieren lassen.

Eine große Bilderwand zeigt Fotos vom in der Vergangenheit aufgeführten Spektakel bis ins Detail. Die Akteure in seiner Anhängerschaft spielten bei der Umsetzung seines Gesamtkunstwerks eine wichtige Rolle. Messgewänder und Messutensilien sowie Kreuze, an die die Akteure gebunden und mit den toten Leibern von Tieren und deren Innereien behangen worden waren, sind in der Ausstellung ebenso zu sehen, wie einige der überdimensionalen Kunstwerke von Hermann Nitsch und seiner treuen Gefolgschaft.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.