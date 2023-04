Gezeichnete Geschichte und Kritik an der Gesellschaft

„Aber hier zeigen wir auch, wie ein ausgestorbenes Handwerk des Comicfilmszeichnens damals gemacht wurde“, sagt Gottfried Gusenbauer – für ihn auch eine Dokumentation vergangenen. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems.

Die Bandbreite des gezeigten reicht von der Höhlenmalerei und Malereien auf archäologischen Artefakten, bis hin zu den tatsächlichen Zeichnungen auf Ausgrabungsstätten und von gefunden Objekten bis hin zu Zeichnungen, wo sich Archäologen gegenseitig neckten: „Manche Bilder zeigt man maximal in einer fortgeschrittenen Herrenrunde“, sagt Pieler, die seien nicht in der Ausstellung: „Man sieht, dass Archäologen witzige Typen waren“, sagt auch Gusenbauer. „Wer den Ernst Lauermann kennt, der weiß das“, ergänzt Landtagspräsident Karl Wilfing, der die Ausstellung auch eröffnete. Pielers Vorgänger als wissenschaftlicher Leiter ist bekannt für seinen, manchmal beißenden, Humor. Es sei aber auch wichtig, den auch die in der Karikatur geübten Kritik im Sinne der Freiheit der Kunst zuzulassen, findet Wilfing.

Gezeigt werden auch Comicstrips, die aktuelle Kritik in archäologischen Content stellen. Auch Graphic Novels als gezeichnete Erzählungen sind zu sehen. Eine solche Zeichnerinnen ist Katharina Kubin, eine Weinviertlerin, die jetzt in Berlin wohnt und arbeitet, früher aber Kulturvermittlerin im MAMUZ Asparn war. Sie war es auch, die ein Zeichenprojekt mit der Mittelschule Asparn durchgeführt hat. „Die Ergebnisse sind sehenswert“, finden Gusenbauer und Pieler.

Die Ausstellung ist bis 26. November, Di bis So und an Montags-Feiertagen geöffnet.

www.mamuz.at

