MAMUZ Asparn: Von der Höhlenmalerei zum Comic

"Thematisiert werden die ersten offenbar gewollt komischen Inhalte aus der Urgeschichte und Antike, die karikaturhafte Darstellung der archäologischen Forschungspraxis sowie moderne Arbeiten, die in eine urgeschichtliche Umgebung versetzt werden", teilte das MAMUZ am Mittwoch mit. Das Ausstellungskonzept ermögliche eine Auseinandersetzung mit vielfältigen weiteren Publikationen und schaffe Raum, sich selbst künstlerisch auszuprobieren.

"So viele Comic- und Illustrationsarbeiten habe ich schon gesehen, die aktuelle Themen und gesellschaftliche Fragestellungen in die Urgeschichte transferieren, um sie damit deutlicher, witziger und scharfsinniger zu erklären. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass man die Gelegenheit bekommt, mit Wissenschaft, Humor und Kunst eine Ausstellung zu entwickeln", betonte Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor des Karikaturmuseum Krems.

Die archäologischen Entdeckungen der vergangenen 200 Jahre "haben unser heutiges Weltbild und Selbstverständnis wesentlich mitgeprägt", ergänzte Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ. Geschäftsführer Christoph Mayer zeigte sich "stolz, dass eine institutionenübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der niederösterreichischen Kulturbetriebe geglückt ist". Mit dem Karikaturmuseum Krems sei ein spannender Partner gefunden worden, "um unsere archäologischen Inhalte in einer ganz neuen Weise zu präsentieren".

