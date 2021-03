Vermessungsarbeiten in Ortsgemeinde Frättingsdorf .

In der Ortsgemeinde Frättingsdorf fanden am 11. Mär, Vermessungsarbeiten statt. Diese sind möglich geworden, da die Grundstücksbesitzer dankenswerter Weise zu einem Verkauf an die Stadtgemeinde Mistelbach bereit waren. Die Vermessung ist die Grundlage für den Ankauf durch die Gemeinde, die darauffolgende geplante Parzellierung und Aufschließung der so geschaffenen Bauplätze.