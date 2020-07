Der Ameiser Dorfladen erhält neue Betreiber: Werner und Heidi Svatunek lösen Brigitte und Hans Steyrer ab.

Vor fünf Jahren hatten die Steyrers den kleinen Ameiser Nahversorger an der Durchfahrtsstraße vor dem Aus gerettet. Aus Pensionsgründen von Brigitte zogen sich die Steyrers jetzt zurück. Seit 1. Juli haben nun Werner und Heidi Svatunek übernommen. Eine große Erleichterung für die Marktgemeinde Staatz, die dem neuen Nahversorger daher mit einer finanziellen Starthilfe unter die Arme greift.

Der neue Greißler ist den Ameisern kein Unbekannter. Denn Werner Svatunek unterstützte das Geschäft bereits seit rund vier Jahren als Angestellter und war bei den Kunden durch seine gute Laune und Hilfsbereitschaft sehr beliebt.

Die Svatuneks wollen am bestehenden und bewährten System des Dorfladens nichts ändern. Die Öffnungszeiten von 5.30 bis 10.30 Uhr, die vor allem für Eltern, Hausfrauen und durchfahrende Berufstätige ein Segen waren, bleiben. Auch das Warensortiment wird sich nicht ändern. Postpartner und Trafik können ebenfalls bleiben.

Das neue Nahversorger-Paar hat darum keine Angst vor der Konkurrenz durch den in Staatz geplanten Spar-Markt.

Ganz im Gegenteil, Werner Svatunek wälzt innovative Pläne. So möchte er einmal monatlich auch sonntags öffnen. Und zwar ab August jeden 1. Sonntag im Monat von 7 bis 9 Uhr. Damit sich die Ameiser ein frisches Sonntagsfrühstück holen können.

Und er möchte nach den Ferien einmal in der Woche auch am Nachmittag öffnen: Mittwochs von 14 bis 17 Uhr.

Warum? Weil er einfach gerne in seinem Geschäft steht und es ihm Spaß macht, für seine Kunden da zu sein.