Der Golfplatz wurde während der spiellosen Zeit top in Schuss gehalten worden, beotnt Clubmanager Michael Frank: "Fairways und Grüns mussten in regelmäßigen Abständen gemäht werden, der saisonale Düngeplan wurde natürlich fortgesetzt und die Bewässerung musste aufgrund der trockenen Bedingungen gesteuert werden." Michael Frank hat in den letzten Wochen die Arbeitskluft angezogen, um die Schließzeit mit dem Greenkeeperteam dafür zu nützen und auch teilweise durch Corona verhinderte Mitarbeiter zu ersetzen.

"Der Golfplatz Poysdorf präsentiert sich somit in einem Top-Zustand und wir freuen uns bereits auf den Besuch unserer Mitglieder und Gäste", betonte Golfclub-Vizepräsident Andreas Führer. Diese können wie bereits erwähnt, ab 1. Mai wieder die Schläger schwingen, wenn auch mit leichten Einschränkungen.

Das Betreten der Golfanlage bei einer Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheiten sowie bei entsprechenden Symptomen/Krankheiten im eigenen Haushalt oder nahen, persönlichen Umfeld ist nicht gestattet. Es muss ausnahmslos auf den vorgegebenen Sicherheitsabstand geachtet werden. Alle Bunkerrechen und Ballwascher müssen entfernt werden. Die Golfer müssen im Clubsekretariat Mund-Nasenmasken tragen.

Alle 10 Minuten dürfen maximal vier Spieler auf die Anlage geschickt werden. WC Anlagen sind geöffnet, müssen jedoch mehrmals täglich desinfiziert werden. Die Duschen in den Clubräumlichkeiten bleiben gesperrt.

Clubmanager Michael Frank ist zuversichtlich, dass die Einhaltung der Regeln für die Golfspieler möglich sind und so steht dem Golfvernügen auf der Golfanlage Veltlinerland in frischer Luft und freier Natur nichts mehr im Wege.