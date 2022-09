Klinikum Mistelbach: Der vorletzte DGKS-Jahrgang

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ihr hab es euch wirklich verdient“, attestierte Direktor Wilhelm Railender: Corona ließ die jungen Diplompfleger schon in ihrer Ausbildung einen krisenhaften Zustand miterleben. „Du kannst nicht immer der Hund sein, manchmal bist auch der Baum: Corona hat dazu geführt, dass wir da schon manchmal der Baum waren“, sage Railender: „Ich wünsche ihnen, dass sie sich immer Humor und Gelassenheit behalten.“

Es gab fünf ausgezeichnete Erfolge, fünf schlossen mit gutem Erfolg ihre dreijährige Ausbildung ab. Nur die Wenigsten bleiben von den 15 in Mistelbach.

Nächstes Jahr gibt es noch eine Diplomierung zur DGKS-Pflege, ab dann findet die Ausbildung zum gehobenen Dienst in der Krankenpflege auf Hochschulebene stattfinden, die neue FH-Ausbildung in Mistelbach startet im September. An der Pflegeschule werden dann die Pflege- und Pflegeassistenz-Ausbildungen unterrichtet.

Die Absolventen: Jasmin Bamberger, Niedersulz; Tamara Berger, Ebenthal; Sebastian Cech, Wien; Paulina Dworniczak-Maczugowska, Wien; Jeffrey Fuler, Wien; Michael Holousch, Poysdorf; Manuela Kopriva-Machowetz, Untersiebenbrunn; Theresa Langschwert, Staatz; Stefan Ludwig, Laa/Thaya; Ines Mederitsch, Bockfließ; Kerstin Meisel, Ladendorf; Margarethe Riegler, Schleinbach; Rene Rückemann, Wien; Melanie Sauer, Gnadendorf; Gloria Zach, Mistelbach.

