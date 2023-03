Staatz: Einkaufen und Strom tanken

Die gute Zusammenarbeit von EVN und Gemeinde macht es möglich, eine der ersten öffentlichen Stromtankstellen auf einem Spar-Parkplatz zu errichten. Schon vor dem Bau der angrenzenden B46 wurde vorsorglich ein entsprechendes Kabel verlegt.

Nun konnte im Zuge der neuen landesweiten Spar-Aktion, die darauf abzielt, gemeinsam mit der EVN Tankstellen aufzustellen, vorgegriffen werden. In Staatz stehen jetzt eine Schnellladestation und zwei Normalladestationen zur Verfügung.

Dank der Schnellladestation mit 120 kW können binnen 15 Minuten wieder bis zu 150 Kilometer Reichweite nachgeladen werden; mit der 50-kW-Station in 15 Minuten rund 80 Kilometer Reichweite und mit dem 22- kW-Typ-2-Stecker in 15 Minuten maximal rund 35 Kilometer Reichweite. An den Ladestationen können fast alle gängigen Ladekarten und Apps benutzt werden. Ist keine Ladekarte vorhanden, so kann über den an der Ladestation aufgedruckten QR-Code auch via Kredit- oder Bankomatkarte geladen werden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.