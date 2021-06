Mistelbach: Neue Gynäkologin öffnet Ordi im September .

Seit Jahren ist Dr. Jael Bosman als Wahlärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in den beiden Facharztzentren in Ernstbrunn und Hagenbrunn tätig. Mit 1. September, legt sie beide Ordinationsstandorte auf einen gemeinsamen Standort in der Mistelbacher Liechtensteinstraße 15 zusammen.