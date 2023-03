Großebersdorf: Abtretungen, Begradigungen und lange Diskussionen

Auf dem Menüplan standen die Beschlüsse für eine Änderung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplanes. Da es zahlreiche Stellungnahmen zu den Plänen gab, zumal zwei Familien von Gemeinderäten direkt betroffen waren, plante man genügend Zeit ein.

Im Flächenwidmungsplan wurden im Wesentlichen Baufluchtlinien begradigt und in einem Fall wurden in Manhartsbrunn die von Hausbesitzern als Vorgarten genutzten gemeindeeigenen Flächen als Verkehrsfläche definiert. Zudem wurden einige Straßenzüge definiert bzw. auf eine Mindestbreite ausgedehnt. Ersteres deshalb, um die Grünflächen in der Ortsdurchfahrt zu erhalten und zu verhindern, dass dort Carports etc. errichtet werden. Die Verbreiterung der Straßenfläche soll eine spätere Aufschließung von Flächen ermöglichen. Besonders umstritten: Dass Verkehrsflächen, die bisher mit sechs Metern auskommen, jetzt plötzlich auf 8,5 Meter bzw. in einem Fall, am Weingartenweg, sogar zehn Meter breit gewidmet werden. Die Begründung in diesem Fall: Da es sich um eine Hanglage handle, müsse auch die Böschung eingerechnet werden.

Schaffung neuer Parzellen war nicht Teil der Änderung des Flächenwidmungsplanes. Die Abtretungen wurden von den Betroffenen in vielen Fällen als Enteignung aufgefasst. Und: Wie die Raumordnung des Landes NÖ ihren Stellungnahmen immer wieder betonte: Ob Grundstücke in diesem Verfahren mehr oder weniger wert würden, sei kein Kriterium in der Raumordnung.

Schönheitsfehler des Flächenwidmungsplanes: Von den neun geplanten Änderungen wurden vier herausgenommen: „46 Prozent der 95 Seiten des Antrages waren unnötig“, kritisierte Robert Jandl (Grüne), selbst ein direkt Betroffener: „Diese Umwidmung wurde nicht gut vorbereitet!“ Gestrichen bzw. auf eine spätere Änderung des Flächenwidmungsplanes waren beispielsweise Bereiche, in denen der Hochwasserschutz noch nicht geklärt ist und das Gebiet rund um ein geplantes und bereits genehmigtes Projekt einer Baugenossenschaft in Großebersdorf: Die neue Flächenwidmung hätte dem bereits genehmigten Projekt widersprochen.

Andreas Krist (ÖVP), ebenfalls direkt Betroffener, wollte wissen, ob es bei von der Gemeinde angeführten Alt-Abtretungen aus den ausgehenden 1970er-Jahren entsprechende Bescheide gebe. Eine Frage, die niemand zu beantworten wusste.

Beide durften bei der Abstimmung nicht mitstimmen, Jandl stellte aber den Antrag auf Vertagung des Beschlusses, der keine Mehrheit fand. Die Grünen enthielten sich bei der Flächenwidmung.

Übrigens: Zum Fußballmatch kamen die Gemeinderäte rechtzeitig. Für die sechs Punkte der Tagesordnung brauchten sie rund 2,5 Stunden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.