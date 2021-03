Gemeinsam mit Geschäftsführerin und fachlichen Leiterin der möwe, Hedwig Wölfl kam sie vergangene Woche zu einem Antrittsbesuch zu Bürgermeister Erich Stubenvoll und Gesundheitsstadträtin Roswitha Janka ins Mistelbacher Rathaus.

In einem sehr offenen Austausch wurde die Notwendigkeit, Kinder, Jugendliche und ihre Familien gerade in diesen belastenden Zeiten professionell zu unterstützen, besprochen. Die Wichtigkeit einer Kinderschutzeinrichtung gerade jetzt betonen sowohl der Bürgermeister als auch die möwe-Leiterin, umso mehr als es seit dem Lockdown in vielen Familien mehr Überforderung, Stress und auch Gewalt gibt.

In der möwe Mistelbach stehen Montag bis Freitag gut geschulte Fachkräfte wie Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Psychologinnen und Psychologen für Fragen und Sorgen rund um Gewalt und Missbrauch zur Verfügung.

Im herausfordernden Corona-Jahr 2020 konnten am Standort Mistelbach mehr als 600 Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen kostenlos und wenn gewünscht auch anonym beraten und begleitet werden.