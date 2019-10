Mistelbach: Erich Stubenvoll wird neuer Vize .

Erich Stubenvoll (ÖVP) wird Mistelbachs neuer Vizebürgermeister, wenn der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 16. Oktober Christian Balon zum neuen Stadtchef wählen wird. Bei einer Parteivorstandssitzung am Freitagabend fixierte die Volkspartei die Nachfolge, nachdem der amtierende Bürgermeister Alfred Pohl sein Amt zurückgelegt hatte.