Der Treffpunkt im Laaer Schubertpark hat sich mittlerweile bei vielen Jugendlichen und jung gebliebenen, sportbegeisterten Menschen super etabliert. Im Konkreten wurden ein Rudergerät, ein Pull-Down und ein Stepper neu angeschafft und durch den Bauhof aufgebaut.

„Alle Geräte beziehen wir von einer Fachfirma, sie sind selbstverständlich TÜV-geprüft und werden laufenden Sicherheitsüberprüfungen unterzogen“, sagt Frühberger und weiß: Der Zuspruch aus der Bevölkerung ist sehr groß_ „Dieses Thema boomt gerade landab landauf. Viele Bürgerinnen und Bürger aber auch unsere umliegenden Schulen erfreuen sich am Fitnessangebot im Schubertpark.“, sagt der Finanzstadtrat.

Bei der Erweiterung wurde versucht, möglichst viele Fördergelder zu lukrieren, was der Stadt auch gelungen ist. „Somit wird ein weiteres Mal dem Sparsamkeitsgedanken in der Stadtgemeinde Laa Rechnung getragen“, so Frühberger.

„Uns als Team rund um unser Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ist klar, dass wir in Laa dran bleiben wollen, um neue Impulse im so wichtigen Bereich Jugend und Freizeit zu schaffen“, sagt der Stadtrat: „Dies tun wir als Volkspartei Laa nicht vor Wahlen, wie Teile unseres politischen Mitbewerbes in Laa, sondern das ganze Jahr hinweg.“ Die Fitnessgeräte und die regelmäßigen Erweiterungen über die letzten Jahre hinweg würden dies deutlich zeigen.