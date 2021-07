Als gesetzliche Interessenvertretung für unselbständige Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft betreut die NÖ LAK im Jahresdurchschnitt ca. 24.000 Mitglieder in ganz NÖ. Zu den Mitgliedern der NÖ LAK zählen u.a. Beschäftigte in den Raiffeisen Lagerhäusern, in Forst- und Gutsbetrieben, Gärtnereien und Baumschulen sowie Wein- und Obstbaubetrieben. Im Bezirk Mistelbach sind aktuell (Stand: Mai 2021) über 1.700 LAK-zugehörige Dienstnehmer in 384 Betrieben beschäftigt. Inklusive der knapp 700 kammerzugehörigen Senioren betreut die NÖ LAK knapp 2.400 Mitglieder.