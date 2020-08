"Erstmals in der Geschichte der Jungjägerausbildung in Mistelbach war der Frauenanteil an einem Prüfungstermin größer als der Anteil männlicher Prüfungswerber", so Kommissionsvorsitzende Leopold „Udo“ Washüttl.

Nach positiver Absolvierung der mündlichen Prüfung und folglich auch des praktischen Schießens konnten sich fünf Ladies und zwei Männer über die bestandene grüne Matura freuen.

Drei weitere Prüfungstermine stehen in den nächsten zwei Wochen noch an.