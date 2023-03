Neue JVP-Gruppe Wilfersdorf: Dominik Gail ist erster Obmann

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Claudia Pfeffer, Herwig Krammer, Katja Nitsch, Josef Kohzina, Stefan Dersch, Horst Obermayer, Dominik Gail, Josef Tatzber, Marcel Lichtblau, Wolfgang Zimmermann, Beate Bauer, Bernhard Heinreichsberger. Foto: JVP Wilfersdorf

Die Junge ÖVP gründete am 9. März in der Gemeinde Wilfersdorf eine neue Ortsgruppe. Große Freude darüber herrschte sowohl bei Bezirksobfrau Claudia Pfeffer, Landesobmann Bernhard Heinreichsberger als auch bei Bürgermeister Josef Tatzber (ÖVP), die bei der Wahl des ersten Vorstandes dabei waren. Die Gründung selbst fand in Bullendorf statt.