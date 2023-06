Lisa Gettinger ist neue Pflegedienstleiterin im PBZ Wolkersdorf

Gettinger hat 2013 die Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Baden abgeschlossen. Nach der Ausbildung war sie in verschiedenen Bereichen des Landesklinikums Baden-Mödling tätig, zuletzt leitete sie eine interne Bettenstation im Landesklinikum Mödling. Seit Oktober 2022 ist Lisa Gettinger schon als interimistische Pflege- und Betreuungsleitung im PBZ Wolkersdorf tätig gewesen und spannte somit erfolgreich den Bogen vom Akutbereich in die Langzeitpflege.

Kurz vor der Bestellung zur Pflegedirektorin schloss Gettinger das berufsbegleitende Masterstudium für Pflegemanagement, welches sie in der Funktion als pflegerische Stationsleitung inmitten der Covid-19 Pandemie Ende 2020 begonnen und während ihrer bisherigen Funktion als interimistische Pflege- und Betreuungsleitung im PBZ Wolkersdorf beendet hatte, ab.

„Ich freue mich auf die zukünftige Herausforderung und darauf meine langjährige Berufserfahrung und mein erlangtes Wissen nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im PBZ einbringen zu können“, so Gettinger. „Mein größtes Anliegen ist es, meinen Beitrag zu leisten um weiterhin die Pflegequalität sowie den Wohlfühlfaktor für die Bewohner und Bewohnerinnen im PBZ Wolkersdorf aufrecht zu erhalten und meinen Teil zur Weiterentwicklung der professionellen Pflege beizutragen.“ Auch die Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Katja Sacher gratuliert zur neuen Aufgabe und freut sich „mit Lisa Gettinger eine so engagierte und hervorragend ausgebildete Führungskraft gewonnen zu haben.“