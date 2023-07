Neudorfer Stromnetz wird fit für PV-Anlagen

Im Ort selbst werden 1.800 Meter Mittelspannungskabel und 2.000 Meter Niederspannungskabel verlegt. Begonnen wird in der Feldgasse und in der Bauhofstraße. Später verläuft das Projekt weiter in der Lange Gasse, Siedlerweg, Am Zapfenteich und am Sportplatz (Jugendheim) vorbei. Aber auch außerhalb der Ortsgrenze wird das Mittelspannungsnetz stellenweise ertüchtigt. Darüber hinaus werden drei Trafostationen errichtet (Bauhofstraße, Am Zapfenteich und in der Sportplatzstraße, Ecke Lange Gasse).

Die Fertigstellung ist für Ende November geplant. Insgesamt investiert Netz NÖ hier ca. 900.000 Euro.

Neudorfs Bürgermeister Stephan Gartner freut sich über den Infrastruktur-Ausbau: „Wir brauchen ein starkes Stromnetz, damit unsere Bürger ihre privaten PV-Anlagen ausbauen und wir als Gemeinde unsere geplanten Sonnenkraftwerke unserer Energiegemeinschaft anschließen können.“

Ronald Brechelmacher, der das Netz NÖ Service Center in Mistelbach leitet, ergänzt: „Alleine im Bezirk Mistelbach wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres knapp 2.000 Netzzugangsanträge für Photovoltaik-Anlagen gestellt, mehr als 1.400 gingen ans Netz.“

Netz-Ausbau bis 2030

Die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie sehen bis 2030 eine Verzehnfachung der Energie aus Photovoltaikanlagen und eine Verdopplung aus Windkraftanlagen vor. In ihrer Rolle als Verteilnetzbetreiberin stellt das die Netz NÖ vor eine gewaltige Herausforderung, da das Stromnetz in vergleichbar kurzer Zeit auf den verschiedenen Ebenen modernisiert und ausgebaut werden muss.

Das Modernisierungsprogramm bis 2030 umfasst:

Neu- oder Ersatzneubau von etwa 40 Umspannwerken inkl. Anschlussleitungen (dzt. sind 92 Umspannwerke in Betrieb)

Jährlicher Zubau von etwa 600 Transformatorstationen (langjähriger Schnitt von etwa 300 Stationen)

Neu- oder Ersatzneubau von etwa 300 km Hochspannungsleitungen (dzt. etwa 1.400 km in Betrieb)

Dieser starke Ausbau ist zwingend notwendig. Denn der Umbau des Energiesystems schreitet mit großen Schritten voran. Alleine im Bereich der Photovoltaik-Anlagen verzeichnete die Netz NÖ im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 22.000 neue PV-Anlagen, sodass nun bereits mehr als 75.000 Sonnenkraftwerke in ihr Netz einspeisen. Rund 25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich hier in Niederösterreich – und mehr als 50 % der Windkraftanlagen.

Die Netz NÖ investiert alleine in diesem Geschäftsjahr rund 320 Mio. in den Ausbau der Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“.