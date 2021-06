Operationen an der Netzhaut sind bei einigen Erkrankungen, wie z.B. einer Netzhautablösung, bei Narbenbildung auf der Netzhaut (Epiretinale Membran), Löchern in der Netzhautmitte (Makulaforamen) oder verschobenen Kunstlinsen notwendig. Diese Erkrankungen treten häufig ab 50. Lebensjahr auf, können aber auch jüngere PatientInnen z.B. nach Unfällen treffen und führen unbehandelt oft zu schwerem Sehverlust.

In der Regel erfolgen Netzhauteingriffe in Österreich meist unter Vollnarkose. Die Operateure der Abteilung für Augenheilkunde am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf unter Primar Sebastian Waldstein haben jedoch aufgrund ihrer Spezialausbildungen im Ausland die Expertise und Erfahrung, Netzhaut- und Glaskörperchirurgie auch nur unter lokaler Betäubung durchführen zu können. Operationen an der Netzhaut sind feinste, hochspezialisierte Eingriffe unter dem Mikroskop. Die Netzhaut als Teil des Gehirns muss besonders schonend behandelt werden, damit die Sehfunktion möglichst gut wieder hergestellt werden kann.

„Der Vorteil einer Operation in Lokalanästhesie liegt sicherlich darin, dass sie wesentlich schonender und weniger belastend für den Körper ist als eine Narkose, was besonders bei älteren Patienten wichtig ist", erklärt Primar Sebastian Waldstein: "Trotzdem sind die Eingriffe weitestgehend schmerzfrei. Wir verwenden modernste minimal-invasive Knopflochtechniken ohne störende Nähte. Der Heilungsverlauf ist entsprechend rasch. PatientInnen können häufig am selben Tag nach Hause gehen und sind bald wieder voll belastbar.“

Dank des Verzichts auf Vollnarkosen mussten trotz der Corona-Pandemie kaum OPs verschoben oder abgesagt werden, da keine AnästhesistInnen benötigt wurden. Deren Einsatz war während der Pandemie nämlich auf den Intensivstationen besonders gefordert.

Von den Vorteilen der Mistelbacher Operationsmethode ist auch der Laaer Allgemeinmediziner Wolfgang Wiesinger überzeugt, der nach einer Netzhauterkrankung schon einen Monat nach der Operation durch Primar Waldstein wieder normal sehen konnte: „Ich bin sehr zufrieden mit dem tollen Ergebnis der OP und freue mich, dass ich meinen Hobbies Astronomie und Fotografie wieder nachgehen kann. Vielen Dank für die liebevolle, kompetente Betreuung durch das Team der Augenabteilung des Landesklinikums.“