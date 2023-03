Wolkersdorf: Elisabeth Antos steigt ins PBZ-Management auf

Nach einem erfolgreichen Hearing erweitert das PBZ Wolkersdorf das Führungsteam der mittleren Managementebene in der Pflege.

Elisabeth Antos schloss die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 1997 ab und ist seitdem in der Langzeitpflege im PBZ Wolkersdorf tätig. Hier absolvierte sie auch zahlreiche Fort- und Weiterbildungen, u.a. als Praxisanleiterin und fürs basale und mittlere Management, und konnte als interimistische Pflege- und Betreuungsmanagerin des Wohnbereiches 3 schon Einblick in diesen verantwortungsvollen Aufgabenbereich gewinnen. Elisabeth Antos freut sich auf die neue Herausforderung: „Als offener und kommunikativer Mensch kann ich gut in einem Team arbeiten und freue mich auf meine neuen Aufgaben im PBZ Wolkersdorf.“

Direktor Andreas Strobl sowie die interimistische Pflege- und Betreuungsleitung Lisa Gettinger sind froh über die erfolgreiche Nachbesetzung und heißen Pflege- und Betreuungsmanagerin Antos herzlich im Team der Führungskräfte willkommen.

Im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf werden bis zu 126 Bewohnerinnen und Bewohner in drei Wohnbereichen von 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut.

