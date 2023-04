Neue PV-Anlage Großebersdorf: 964 PV-Module am Dach von Dataform

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Übergabe der Anlage: Dataform-Geschäftsführer Stefan Achter, Jonas Entrup, Projektassistenz bei Dataform, Alexander Fuchs und Daniel Reisner von Leyrer + Graf und Andreas Hafner von der Dataform Haustechnik. Foto: Dataform

B ei der Dataform Firmengruppe in Großebersdorf hat man die Energiewende eingeläutet: kürzlich wurde eine Photovoltaikanlage am Dach der vier Produktionsgebäude in Betrieb genommen.