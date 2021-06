Seit Herbst 2020 wurde am Dach des Manner-Standorts Wolkersdorf gewerkt, jetzt ist die Anlage in Betrieb. Künftig erzeugt die Photovoltaikanlage mit 500 Kilowattpeak Leistung etwa 500.000 Kilowattstunden Ökostrom jährlich und liefert so den Strombedarf, mit dem zum Beispiel die gesamte Produktion der beliebten Napoli Drageekeksi erfolgen kann. Manner reduziert dadurch seine CO2-Emissionen um über 170 Tonnen pro Jahr.

„Niederösterreich und Wien bilden einen dynamischen und eng vernetzten Wirtschaftsraum. Hier findet jedes Unternehmen den passenden Standort. Bestes Beispiel ist die Firma Manner, die mit ihrem Headquarter in Wien bereits seit rund 30 Jahren eine Produktionsstätte im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf betreibt. Ich freue mich, dass in den Standort weiter investiert und nun Ökostrom auf dem Dach hergestellt wird“, so Jochen Danninger, Niederösterreichischer Wirtschaftslandesrat.