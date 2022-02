Bauen im Falkensteiner Ortskern

„Nach einem wunderschönen Kellergassenfest hat mich Bürgermeister Leopold Richter zu diesem Grundstück geführt und ich wusste sofort, hier müssen wir bauen“, erzählte Manfred Damberger, Chef der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft.

Die Waldviertler haben bereits mehrere Siedlungsprojekte mit der Marktgemeinde Falkenstein gebaut und so auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass der Ort nach 50 Jahren wieder mehr als 500 Hauptwohnsitzer und auch ausreichend Kinder im Kindergarten und der Schule hat. „In der Steinzeile, gleich hinter dem Falkensteiner Hauptplatz, werden zentrumsnah sechs Reihenhäuser und zwölf Wohnungen in der bewährten Form mit Miete und Kaufoption von der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft errichtet. Unser oberstes Ziel ist es, im Ortskern zu verdichten, anstatt am Ortsrand weiter zu erweitern“, betonte Damberger, der die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervorhob.

Auch für Bürgermeister Leopold Richter ist dies eine Idealsituation, denn Kanal, Strom, und Wasser sind an der Grundstücksgrenze ohne zusätzliche Kosten vorhanden: „Baubeginn wird 2023 und die Fertigstellung ein Jahr später sein. Der Bau in der Steinzeile in Falkenstein wird ein Musterprojekt, ein Pilot, wie die Kooperation zwischen Gemeinde und Bauträger funktionieren kann und nachhaltiges Verdichten im Ortskern ermöglicht“, erklärt der Gemeindechef.

