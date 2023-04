Niederkreuzstetten: Am Teichfeld wird aufgeschlossen

Bei der Planung will man weitgehend auf Randsteine verzichten, Niederschläge sollen am Grünstreifen neben der Straße versickern können, Parkflächen sollen ebenso versickerungsfähig gestaltet werden. Damit das Regenwasser bei stärkeren Regenereignissen nicht gleich in den Bach abrinnt, wird ein Auffangbecken gebaut, wo das Wasser langsam versickern kann. „Erst bei Großregenereignissen soll das Wasser in den Bach fließen“, sagt Viktorik.

Grundsätzlich soll das Projekt ein Nullsummenspiel für die Gemeinde werden und durch die Aufschließungskosten gedeckt sein. Das Team Kernstock schätzte die Kosten auf 400.000 Euro, Viktorik mit seiner beruflichen Erfahrung am Bau schätzt die Kosten für die Gemeinde auf 300.000 Euro, wobei das Auffangbecken auch schon für den vermutlich in fünf Jahren geplanten zweiten Aufschließungsschritt ausgelegt ist. Um spätere Bauarbeiten am Straßenbelag durch Leitungsverlegungsarbeiten zu verhindern, ist geplant, die Leitungen unter dem Grünstreifen zu verlegen.

Zur geplanten Vorgangsweise gab es Zustimmung von ÖVP-Chef Johannes Freudhofmayer. Der hätte aber gerne in der nächsten Sitzung einen Finanzplan für das Projekt. Bürgermeister Adi Viktorik sagte dem zu. „Aber wir müssen das Projekt dann ohnehin noch konkret beschließen. Ob meine Schätzung stimmt, werden wir sehen. Hellseher bin ich nicht.“

Einstimmig.

