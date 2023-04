Jimmy Schlager singt im Video sein Liebeslied für eine Mistelbacherin

„Ich bin ein Romantiker. Und Liebeslieder sind zwar nicht so einfach, aber die Freude ist groß, wenn eines gelingt“, lacht der Marchfelder: Auf der neuen Maxi-Single ist „Es ist Liebe“ gleich in drei Versionen drauf: Als Radio Version, als Klavier- und als Karaokeversion. Und das alles mit ganz viel Feingefühl.

Im Video singt Jimmy Schlager für die Mistelbacherin Judith Weißenböck: „Wir kennen uns schon eine Weile, ich musste sie gar nicht lange überreden“, verrät er im NÖN-Interview: Er habe sie einfach gefragt, ob sie mitmachen will. Und sie hat ja gesagt, lacht er. Die Mistelbacher ORF-Moderatorin Judith Weißenböck erzählt aus dem Nähkästchen: „Jimmy hat mich angerufen und gesagt: ich brauch für mein Musikvideo eine Frau, die halbwegs gut ausschaut und Locken hat, dein Gesicht wird man eh nicht erkennen.“ Sie lacht: „Ich glaub dem G'frast ja immer alles!“ Natürlich sieht man im Video ihr Gesicht. Wie lange sich die beiden kennen? „Das weiß niemand so genau. Wir sind mutmaßlich eineiige Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden und höchstwahrscheinlich vom selben Frisör stammen“, sagt Weißenböck und zeigt, dass sie Schlager auch in puncto Schmäh um nichts nachsteht.

Viel Spaß beim Videodreh: Judith Weißenböck, Jimmy Schlager. Foto: Jimmy Schlager

Was war bei den Dreharbeiten das Anstrengendste? „Die Champagnerszene“, verrät Schlager: „Die war durchaus berauschend. Wir mussten jede Szene mehrmals drehen und die Gläser mussten immer voll sein.“ Der Champagner war übrigens ein echter, besorgt aus dem Café Harlekin, die Dreharbeiten für Weißenböck sehr entspannt. „Und Chris Heller ist der perfekte Caterer: Der ist ständig in den Supermarkt gelaufen, um noch mehr Wurstsemmeln zu besorgen. Und Gin Tonic“, erzählt die Moderatorin.

Als Slang-Pop-Poet hat er einen unverwechselbaren Stil entwickelt. Ausdrucksstark, kreativ und unkonventionell: Mit „Es is Liebe“ zeigt er erneut sein Talent für eingängige Melodien und seine Fähigkeit, komplexe Themen in einfache, aber prägnante Worte zu fassen. Der Text, die Musik und seine einzigartige Stimme machen den Song zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit „Es is Liebe“ beweist er, dass er zu den kreativsten und brillantesten Künstlern der Musikszene gehört.

Die neue Single kann ab 5. Mai auf den einschlägigen Plattformen gestreamt werden. Foto: Jimmy Schlager

„Es is Liebe“ ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und kann auf der offiziellen Website www.jimmyschlager.at angehört werden. „Wer auf der Suche nach inspirierender und kreativer Slang-Popmusik ist, findet hier einen mehr als gelungenen Titel, der auch bei den Live-Auftritten jedes Mal das Highlight des Abends ist“, verrät Schlager.

Das Video findet man übrigens exklusiv und noch vor der Single-Veröffentlichung hier: https://youtu.be/KU7crOpkzOE

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.