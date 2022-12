Landesklinikum Mistelbach: Saskia Motzkat managt die Pflegeentwicklung

Werbung

Seit Oktober bekleidet Saskia Motzkat die neu geschaffene Stabsstelle Pflegeentwicklung im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf. Sie schloss ihr Krankenpflegeexamen in Berlin ab und war ab 2005 am heutigen Franziskus Spital in Wien in diversen Funktionen, unter anderem als stellvertretende Pflegedirektorin und Stabstelle Pflegeinformatik/Koordinatorin fachliche Themen KIS sowie Stabstelle Praxisanleitung, tätig.

Neben ihrer Tätigkeit schloss sie an der FH Krems die Ausbildungen Basales + Mittleres Pflegemanagement, Master of Science (Pflegemanagement) und Praxisanleitung und Mentoring im Gesundheitswesen ab.

In der neuen Stabsstelle untersteht sie direkt Pflegedirektor Christian Pleil. Der Aufgabenbereich Pflegeentwicklung beinhaltet die Entwicklung von Planungs- und Strategieplanungstools, Berichtswesen in der Personal- und Pflegeentwicklung, Übernahme der Praktikumsagenden und fungiert als Bildungsbeauftrage für das LK Mistelbach-Gänserndorf.

Motzkat freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich konnte Vieles an Berufserfahrung in Wien sammeln und gehe nun mit Freude und Motivation an der Mitarbeit in der Pflegeentwicklung.“

Auch Pflegedirektor Christian Pleil ist froh „mit Saskia Matzkat eine erfahrene Mitarbeiterin mit viel Know-How für die Pflegeentwicklung gewonnen zu haben. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen ihr alles erdenklich Gute für die neue berufliche Herausforderung.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.