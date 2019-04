In der Fachschule fand die Generalversammlung des Vereines der Bäuerinnen – Poysdorf Ost statt. In diesem Verein sind die Ortsbäuerinnen von Schrattenberg bis zur March vereint.

Zur Obfrau wurde wieder Anita Schwalm aus Herrnbaumgarten gewählt. 425 Mitglieder aus acht Orten sind im Verein zusammengefasst. Reintal, Rabensburg und Bernhardsthal haben keine Ortsbäuerin.

Bei der Wahl mit dabei auch Bezirks Bauernkammer Obmann Stellvertreter Dieter Schwarz der auch den Wahlvorsitz für die Wahl der Ortsbäuerinnen und des Vereinsvorstandes übernahm. Gebietsbäuerin Brigitte Neustifter dankte Martha Koch aus Bernhardsthal für ihre bisherige Unterstützung bei der Arbeit. Ein Dankeschön sagte sie auch dem Vorstand und allen Ortsbäuerinnen für ihre großartiges Engagement.

Obfrau Anita Schwalm berichtete, dass der Verein bei der 40-Jahrfeier der Bäuerinnen und beim "Nachhaltig Frühstücken" mit dabei war. Sehr gut angekommen sind auch die Schulaktionen in den vierten Klassen in Großkrut wo es 2017 um den Weinstock und 2018 um das Getreide ging. "Wir möchten damit auch den Schülern die Arbeit in der Landwirtschaft näher bringen", betonte Schwalm.

Änderungen gab es bei des Statuten. "In der Praxis haben wir uns schon seit Längerem geöffnet, jetzt wurde dies auch in den Statuten vollzogen und aus Kernaufgaben die Weiterbildung von Frauen im ländlichen Raum verankert", betonte Bäuerinnenberaterin Waltraud Loibl. Auch die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen in der Region wurde in die Statuten aufgenommen.

Zum Abschluss luden die Bäuerinnen zu Köstlichkeiten aus der Fachschule Poysdorf ein.

Vorstand & Co: