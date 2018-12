Die Sozialpsychiatrische Tagesklinik für Erwachsene mit 15 Plätzen am Landesklinikum in Mistelbach ist seit Anfang Dezember in Betrieb.

Diese Tagesklinik wird fachlich von der Sozialpsychiatrischen Abteilung Hollabrunn unter Primar Wolfgang Grill mitbetreut, die derzeit mit 51 Betten und 20 Tagesklinik-Plätzen für die Versorgung der Bezirke Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach und einen Teil des Bezirks Gänserndorf (insgesamt rund 260.000 Einwohner) zuständig ist.

Die nun eröffnete Tagesklinik unter der Leitung von Oberärztin Daniela Brezjak wird zum überwiegenden Teil für die Bewohner der Bezirke Mistelbach und Gänserndorf zur Verfügung stehen. Das teilstationäre Angebot der psychiatrischen Tagesklinik am Klinikum Mistelbach wird einen neuen und nicht zu unterschätzenden Teil des Versorgungskonzeptes darstellen.

„Die Tagesklinik ermöglicht ein auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenes, spezifisches Behandlungsangebot, in dem die aktuelle berufliche, soziale und familiäre Situation größtmögliche Berücksichtigung findet“, sagt der für die Kliniken zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Behandelt werden können Depressionen, Angststörungen und viele weitere psychiatrische Erkrankungen.

Die Patienten bleiben an Wochentagen – Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr - tagsüber mindestens sechs Stunden an der Klinik, die übrige Zeit verbringen sie in ihrem gewohnten häuslichen bzw. sozialen Milieu.

Die Aufnahme erfolgt nach einem ambulanten Vorstellungsgespräch an der Tagesklinik.

In der ersten Jahreshälfte wird eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Landesklinikum in Betrieb gehen.