Alle Radrouten rund um Poysdorf auf einen Blick

„Durch die Vielfalt an Erlebnissen wird der Gast motiviert, einen längeren Aufenthalt in Poysdorf zu planen bzw. wieder zu kommen“, freut sich Vino Versum-Geschäftsführerin Susanne Reidlinger. Die XL-Radwege-Tafel ist direkt beim Rastplatz neben dem Weinmarkt aufgestellt. Sie bietet einen guten Überblick und stellt einen Auszug aus der Radkarte des Weinviertel Tourismus dar.

Auf ihr befinden sich alle Radwege in der Umgebung von Poysdorf. Auch ein Routenvorschlag zu den Nachbarn nach Mikulov ist eingezeichnet. Sie gibt so einen Überblick über die schönsten Radrouten und auch die sehenswertesten Ausflugsziele in der Region.

Das alles ist auch leicht mit QR-Code abzurufen. Auch die Radwege, die überregional sind, aber durch Poysdorf führen, haben auf dem Übersichtsplan Platz gefunden.

