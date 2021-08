Auch wenn noch nicht alle Verträge unterschrieben sind: Die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Kamptal plant die Errichtung von rund 70 Wohneinheiten in der Franz Josef Straße 97 bis 101, derzeit werden 34 Wohneinheiten nur wenige Hausnummern davor errichtet, von denen sind bereits der Großteil der Wohnungen vergeben.

Gleichzeitig werden auch zwischen Elisabethweg und Bahntrasse aktuell 113 Wohnungen gebaut, in der Pipeline ist ein Bauprojekt der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel zwischen M-City und Roseggerstraße, kleinere Bauprojekte sind derzeit in der Bahnstraße, in der Oberhoferstraße, in der Waldstraße, in der Oserstraße und in einigen anderen Straßenzügen geplant. Im Gegenzug sollen in bereits bestehenden Wohnblöcken noch Wohnungen zu haben sein.

Wie viele Wohnanlagen braucht Mistelbach?

„Wohin sich Mistelbach entwickeln soll, das ist etwas, das wir noch diskutieren müssen“, sagt Bau- und Flächenwidmungs-Stadtrat Friedrich Brandstetter (Liste aktiver Bürger): Das sei ein Thema, das von Vizebürgermeister Manfred Reiskopf massiv thematisiert werde: „Wir müssen uns fragen, ob wir so viele Wohneinheiten tatsächlich brauchen.“ Denn verbunden mit dem Wohnbau ist auch die Errichtung von Infrastruktur: Reichen Kanal und Wasserversorgung im betroffenen Gebiet aus oder müssen neuen Leitungen gelegt werden, was wieder zu Kosten für die Gemeinde führt.

Bei der anstehenden Überarbeitung des Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde sollen derartige Überlegungen einfließen und Ungenauigkeiten, die sich 2014, bei der letzten Abfassung, eingeschlichen haben, klarer definiert werden.

Zu einem Baustopp auf zusammengelegten Grundstücken, wie einst am Forsterweg, konnte sich der Gemeinderat zum Schutz von Anrainern bislang nicht durchringen.