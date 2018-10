Seit 1. Oktober hat das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf mit Christian Cebulla einen neuen Ärztlichen Direktor. Die Funktion war seit April vakant gewesen, nachdem Otto Traindl die Funktion zurückgelegt hatte.

„Mit Christian Cebulla ist es uns gelungen, einen erfahrenen Arzt und Krankenhausmanager für die herausfordernde Aufgabe im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf zu gewinnen, der als Medizinökonom, aber auch als Arzt mit Herz und Hirn für Patienten und Mitarbeiter viele Meilensteine für die Zukunft des Klinikums setzen wird“, sagt der für die Landeskliniken zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

„Der besondere Reiz liegt in einem hochmodernen Haus mit großartiger medizinischer Infrastruktur und hoher Expertise der Mitarbeiter!“Christian Cebulla, Ärztlicher Direktor des Landesklinikums in Mistelbach

Für den neuen Ärztlichen Direktor sind vor allem Kommunikation und Qualitätsmanagement zwei wichtige Eckpfeiler seiner Funktion: „Modernes Krankenhausmanagement lebt von konsequentem Qualitätsmanagement und intensiver Kommunikation. Ökonomie ist im Gesundheitswesen dann optimal positioniert, wenn sie aus der Objektivierung und Optimierung von Abläufen und Prozessen folgt.“

Warum hat sich Christian Cebulla für Mistelbach beworben? „Der besondere Reiz liegt in einem hochmodernen Haus mit großartiger medizinischer Infrastruktur und hoher Expertise der Mitarbeiter“, sagt der neue Ärztliche Chef im NÖN-Interview: „In medizinischen Fachkreisen genießt das Landesklinikum einen ausgezeichneten Ruf.“

"Familiäre Verbindungen zum Weinviertel"

Die größte Herausforderung wird es sein, jene Aufgaben als Krankenhaus abzudecken, die eigentlich nicht Aufgabe des Klinikums sind und aus fehlenden Strukturen im niedergelassenen Bereich resultieren:

„Die ambulante Versorgung effizient und zufriedenstellend sicherzustellen, während gleichzeitig im Hintergrund eine große Klinik mit Notoperationen und zahlreichen pflegerischen und medizinischen Interventionen betrieben wird, stellt die diensthabenden Kolleginnen und Kollegen und das Management oft vor große Herausforderungen.“

Aber dieses Problem hätten nahezu alle öffentlichen Spitäler in Österreich: „Ich werde mich dieser Thematik intensiv annehmen“, verspricht Cebulla.

Was kennt der neue Direktor schon vom Weinviertel? „Das Weinviertel ist mir vertraut, da es familiäre Verbindungen hierher gibt. Mein Großvater hat zeitweise in Hollabrunn gelebt, ein Onkel von mir lebt heute wieder dort, ein weiterer Onkel lebt in Oberstinkenbrunn. Und als passionierter Weinliebhaber kommt man am Weinviertel sowieso nicht vorbei“, findet der neue Ärztliche Direktor.