Kino öffnet wieder in Mistelbach

„Spiderman-No Way Home, The Matrix Resurrections, Lauras Stern“ - so lautet das erste Programm für das CityCine-Stadtkino Mistelbach (ehemals Krone-Kino). Um einen gemütlichen Kinoabend zu erleben, müssen die Mistelbacher ihre Heimat ab 24. Dezember 2021 nicht mehr verlassen. Kinobetreiber René Pregler, der bereits ein Kino in zweiter Generation in Deutsch-Wagram führt, hat sich jetzt des Kinos in der Bezirkshauptstadt angenommen.

„Vom Blockbuster mit den Kumpels über Kinderfilme für die kleinen Besucher bis hin zur Schnulze für die Mädels - wir haben für jeden etwas im Programm. Der Einsatz meines motivierten Teams und ein großes Angebot an der Popcorntheke runden das Kinovergnügen ab“, so der Kinoleiter. Als Neuigkeit sollen auch Nachos geboten werden. Die beiden Säle Studio A und Studio B bieten jeweils Platz für rund 50 Besucher und können auch für Sondervorstellungen gemietet werden.

Ergänzung zum Programmkino

Wie er auf die Idee der Kino-Expansion in Richtung Mistelbach gekommen ist? Herbert Marko, der Betreiber des Programmkinos und Vereinsobmann von film.kunst.kino, hat René Pregler angesprochen, zwei der drei Säle zu bespielen, auch im Hinblick darauf, dass die Bespielung eines einzigen Saals an wenigen Tagen der Woche auf Dauer finanziell nicht machbar sei.

Das CityCine-Filmangebot soll es an allen Wochentagen mit einem einzigen spielfreien Tag geben. Jeden Tag werden zwei unterschiedliche Filme gezeigt, an den Wochenenden drei bis vier Filme.

Das aktuelle Programm sowie die Möglichkeit zur Ticketreservierung findet man unter www.citycine.at .