Wolkersdorf: Firma mit 40 Mitarbeitern übersiedelt ins ecocenter

Die LOOP21 Gruppe, welche 2000 gegründet wurde, bietet neben einer eigens entwickelten WLAN Hotspot Software, mit welcher zahlreiche bekannte Skigebiete, aber auch bekannte Handelsketten wie Hornbach und XXXLutz ausgestattet sind, außerdem Kabinen Steuerungssysteme an. In diesem Bereich werden durch die Zusammenarbeit mit der Doppelmayr Gruppe Seilbahnen weltweit mit den Systemen ausgestattet, diese montiert und in Betrieb genommen.

Neben diesen vielseitigen Tätigkeiten bietet das Unternehmen unter der Marke SUN21 zusätzlich seit wenigen Jahren auch die Ausstattung mit Photovoltaikanlagen an. Das innovative Unternehmen bereichert das ecocenter Wolkersdorf wieder ein Stück mehr.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.